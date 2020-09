Live Tour: Peloton begint aan koninginnenrit

Volg hier live de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk.

Profiel etappe 17

Michael Boogerd

„Ik denk dat alle klassementsrenners een beetje bang zijn voor deze etappe en dat niemand op de Madeleine al gaat aanvallen. Het zal op de slotklim aankomen die ook nog eens boven de 2000 meter reikt, wat betekent dat er minder zuurstof in de lucht is”. aldus Telegraaf-columnist Michael Boogerd.

„Ook in deze rit ga ik ervan uit dat Jumbo-Visma erop aanstuurt dat er veel mannen in een vluchtersgroep zitten en elkaar gaan betwisten voor de ritzege. Het laten wegspelen van bonificatiesecondes zal voor Primoz Roglic belangrijk blijven als Tadej Pogacar zo kort op 40 tellen in het klassement blijft staan.”

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

„Pogacar zal wel wat gaan proberen en zal het ook moeten, want dit is de laatste aankomst bergop, al volgt er donderdag nog wel een bergetappe en zaterdag natuurlijk de beslissende tijdrit. Hopelijk gaat het tussen die twee een spannend duel worden, want dan gaan het een paar mooie slotdagen worden waarop voor elke seconde gevochten wordt.”

Bekijk ook: Wachten op grote knal in Tour de France

Boogerd verwacht bij de 17e etappe een strijd tussen de klassementsrenners. „Rigoberto Uran staat nu derde op 1.34, en daarachter staan Miguel Angel Lopez, Adam Yates, Richie Porte en Mikel Landa allemaal binnen de 45 seconden. Het zou mooi zijn als die mannen van de tweede lijn de aanval kiezen, maar die hebben ook zondag gezien dat dat weinig kans van slagen heeft. Op de Grand Colombier probeerde Yates het, maar werd toen vrij makkelijk achterhaald door Tom Dumoulin.”

Boogerd sluit af: „En dit is ook de eindfase van de Tour, waarin de klassementsrenners gaan kijken naar hun positie en die willen consolideren. Daarbij hopen ze eerder dat anderen er doorheen zakken, dan dat ze zelf iets proberen.”

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France.