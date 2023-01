Speciaal doelpunt Kane voor Spurs, Mbappé vijf keer trefzeker

Het doelpunt was de 266e goal van Kane voor Tottenham. Daarmee evenaarde hij het record van Tottenhams topscorer aller tijden, Jimmy Greaves, uit 1970. Kane heeft ook nog één doelpunt nodig om op 200 treffers in de Premier League te komen. Dat zou hij dan als derde speler bereiken na Alan Shearer en Wayne Rooney.

Kane kreeg de bal in de extra tijd van de eerste helft toegespeeld door Son Heung-min en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied uit de draai binnen. In de tweede helft hielden de Spurs daarna goed stand tegen Fulham, waar Kenny Tete in de basis stond, maar in de slotfase werd gewisseld.

Greaves, die in 2021 overleed op 81-jarige leeftijd, is met 357 goals nog altijd de absolute topscorer in de hoogste divisie van het Engelse voetbal. De aanvaller, die deel uitmaakte van het team dat in 1966 de wereldtitel veroverde, scoorde ook 44 keer voor de Engelse ploeg.

Mbappé vijf keer trefzeker in Frans bekertoernooi

Kylian Mbappé is de eerste speler van Paris Saint-Germain geworden die vijf keer scoort in een wedstrijd. De Franse spits van de landskampioen was vijf keer trefzeker in de 7-0-zege op zesdeklasser Pays de Cassel in het Franse bekertoernooi.

Mbappé zorgde voor een hattrick in de eerste helft en maakte er ook nog eens twee na de rust. De andere twee doelpunten kwamen op naam van Neymar en Carlos Soler.

Pays de Cassel is een kleine club uit enkele dorpen in de buurt van de havenstad Duinkerke in het noorden van Frankrijk. De opmars van de club naar de zestiende finales van het Franse bekertoernooi was opvallend. De wedstrijd tegen de topclub uit Parijs werd gespeeld voor een uitverkocht huis met 38.000 toeschouwers in het Stade Bollaert-Delelis in Lens.

PSG moet het in de volgende ronde opnemen tegen Olympique Marseille.

Tommaso Baldanzi loopt juichend weg na zijn winnende treffer. Ⓒ ANP/HH

Serie A

Internazionale heeft de thuiswedstrijd tegen Empoli met 1-0 verloren. De ploeg van verdediger Stefan de Vrij blijft daardoor op 13 punten van koploper Napoli op de derde plaats staan.

Inter kwam al in de eerste helft met tien man te staan. Milan Skriniar moest in de 41e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld.

In de tweede helft zorgde Tommaso Baldanzi op aangeven van Nedim Bajrami voor de 1-0 voor Empoli.

Denzel Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank bij Inter.

Treffer Kluivert niet genoeg voor zege Valencia

Een doelpunt van Justin Kluivert was niet voldoende voor Valencia om thuis de zege te pakken tegen Almería. Het Spaanse competitieduel in Mestalla eindigde in 2-2.

Kluivert kopte in de 48e minuut raak op aangeven van André Almeida. Het is zijn derde treffer in de competitie. Lang kon Valencia niet genieten van de voorsprong. Juan Movilla maakte zes minuten later weer gelijk. Valencia kwam opnieuw voor. José Luis Gayà scoorde uit de rebound, maar ook die voorsprong deed Almería teniet. Invaller Portillo trok de stand voor de tweede keer gelijk en dat bleef het ook.

Valencia staat twaalfde in La Liga met 20 punten. Dat zijn er 24 minder dan koploper FC Barcelona.