Live EK: Slowakije weer voor tegen tien Polen

Om 18.00 uur is groep E in gang gezet met Polen tegen Slowakije. De grote blikvanger hier is uiteraard Robert Lewandowski. De spits brak dit seizoen het doelpuntenrecord van Gerd Müller in de Bundesliga. Als hij dit toernooi ook topscorer wil worden, dan is het haast een vereiste dat hij tegen de op papier zwakste broeder van de groep er minimaal eentje inlegt.

Spanje-Zweden

Tot slot is het mooiste affiche van de dag: Spanje - Zweden. De Zweden doen dit toernooi het dus toch zonder de onlangs teruggekeerde Zlatan Ibrahimovic. Maar ook bij de Spanjaarden ontbreken de nodige sterren. Sergio Ramos is niet geselecteerd na een jaar vol blessureleed. Daarnaast haakte Sergio Busquets af vanwege een coronabesmetting. Toch staat er nog altijd een prima ploeg.

Schotland-Tsjechië

De Schotten trapten hun toernooi om 15.00 uur af tegen Tsjechië in groep D. Daar hoopte men vooral dat Craig Burley een opvolger krijgt. De voormalig middenvelder maakte op 16 juni 1998 de laatste goal van Schotland op een groot toernooi. Het puntje dat daarmee veiliggesteld werd tegen Noorwegen was direct ook het enige op dat WK. Helaas, door twee treffers van spits Patrick Schick won Tsjechië met 2-0.

Een verhit duel bij Schotland-Tsjechië Ⓒ ANP/HH