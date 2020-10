Nederlandse Vuelta-renners duimen voor Wilco Kelderman

Robert Gesink (l.) en Wilco Kelderman tijdens de Vuelta van vorig jaar. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Ook in de Vuelta wordt geduimd voor Wilco Kelderman. Hoewel de ’rijtijden’ van de Spaanse ronde lelijk botsen met die van de Giro, is er veel interesse van de Nederlandse enclave in die andere grote ronde. „Als hij wint, knallen hier ook de champagnekurken.”