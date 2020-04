Eddy Merckx: ’Van der Poel, die zou alles kunnen winnen’

Eddy Merckx. Ⓒ AFP

Eddy Merckx (74) ziet af. Met zijn heup, maar ook door een voorjaar zonder koers. Zondag is er ook al geen Luik-Bastenaken-Luik, de wedstrijd die hij vijf keer won. Ook voor de rest van het seizoen ziet Merckx het somber in. „Naar de Ronde van Vlaanderen op de rollen heb ik even gekeken, maar een Ronde zonder echte kasseien, dat is niks.” (uit: Het Nieuwsblad).