Danny van Poppel verhuist naar BORA

Bennett, winnaar van de groene trui in 2020, ontbreekt verrassenderwijs in de Tour-formatie van manager Patrick Lefevere wegens de naweeën van een knieblessure. Zijn plek wordt ingenomen door de 36-jarige Mark Cavendish, die zo de kans krijgt het record van Eddy Merckx (34 ritzeges) te verbeteren. De kans daartoe lijkt niet al te groot, want Cavendish (dertig dagprijzen) zou dan vijf etappes moeten pakken.

Lead-out

Het nieuws van Bennetts terugkeer naar de Duitse topstal (waarvoor hij tussen 2014 en 2019 al reed) lekte eerder uit. Dat hij de 27-jarige Nederlander als lead-out mag meenemen, is een grote verrassing. Van Poppel kan sowieso voor twee seizoenen aan de slag. Hij wordt na Wilco Kelderman en Ide Schelling de derde Nederlandse coureur op de loonlijst.

Zijn aanstaande vertrek is een aderlating voor Intermarché, dat naar verluidt probeert de Noorse dertiger Alexander Kristoff (UAE Emirates) binnen te halen als vervanger. Maar vooralsnog mikt de teamleiding op succes met Van Poppel in de vlakke etappes van de Tour en een top 10-klassering voor de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes. Niet voor niets is er bij de ploeg de voorbije maanden flink gesleuteld aan het opzetten van een sprinttrein rondom de jongste Van Poppel. In de komende Ronde van Frankrijk wordt hij omringd door broer Boy en de Duitser Jonas Koch. Grote vraag: valt er iets klaar te spelen tegen de gerenommeerde torpedo’s en hun entourage?

Visbeek

„Het kan, dat heb je kunnen zien in de Ronde van de Algarve”, countert Aike Visbeek, de Noord-Hollandse ploegleider die gedurende de Tour de coaching voor zijn rekening neemt. Hij doelt op de twee ritten waarin Van Poppel het beide keren nipt moest afleggen tegen Bennett. Visbeek vermeldt niet dat de sprintconcurrentie tijdens die etappekoers begin mei beperkt bleef tot Pascal Ackermann.

„Je moet uitgaan van de kwaliteiten van je sprinter”, gaat hij verder. „Hij is een jongen met een grote motor. Waar hij moeite mee heeft, is zijn weg vinden in het geduw en gewring van de finales. Dus is hij erg afhankelijk van een goede trein die er voor kan zorgen dat hij in de laatste 500 meter niet meer te veel mensen voor zich heeft. Lukt dat, dan sprint Danny doorgaans om de prijzen.”

Op het terrein van de grote ronden blijft de topscore beperkt tot een gewonnen rit. In 2015 passeerde Van Poppel als eerste de meet van de vijftiende etappe in de Vuelta. Zijn beste Tour-prestatie dateert van de openingsdag acht jaar geleden, op Corsica. Toen drukte hij – in het shirt van Vacansoleil – als nummer 3 zijn voorwiel over de streep, achter winnaar Marcel Kittel en Kristoff. Destijds was Van Poppel met zijn 19 jaar de jongste debutant in het Franse wielercircus.