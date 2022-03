Premium Het beste van De Telegraaf

In Bahrein volgden ‘volgende drama’ én opsteker F1-team Haas in hoek waar klappen vallen: ’Geen gemakkelijke weken’

Door Lars van Soest

Gunther Steiner. Ⓒ ANP/HH

BAHREIN - Voor een team dat vorig jaar nul punten pakte, kreeg Haas de afgelopen weken bijzonder veel aandacht. Het Amerikaanse team stond vanwege de oorlog in Oekraïne in het middelpunt van een serieuze storm. Eerst werd de Russische titelsponsor Uralkali aan de kant geschoven en later moest ook coureur Nikita Mazepin het veld ruimen. „Ik hoopte dat ik vandaag zou worden overslagen”, grapte teambaas Gunther Steiner, toen hij vrijdag als vijfde teambaas aan de beurt kwam tijdens de persconferentie. „Ik hoef niet per se te praten, het waren geen gemakkelijke weken.”