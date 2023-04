Courtois kust logo Real en ruziet met Chelsea-fans: ’Als zij hun gedrag niet aanpassen, dan ik ook niet’

„Het was goeie save”, lachte Courtois na de wedstrijd. „Het was een lage voorzet en dan wacht je of er iemand probeert te scoren bij de eerste paal of in het centrum. Ik denk dat ik toen half op de grond lag, sprong snel recht en zag Cucurella plots aan de bal. Ik dacht om mezelf zo groot mogelijk te maken en te springen, de paal beschermen met mijn benen en de rest met mijn handen en lichaam. Dat ik het vierde alsof ik had gescoord? Ja, we zijn allemaal passioneel. Het was vlak voor rust ook, dat maakte de redding extra belangrijk.”

Tekst gaat verder onder de video

Courtois viel ook nog op door het embleem van Real te kussen, vlak voor de ogen van de Chelsea-fans. Nog een beetje olie op het vuur dus, na het boegeroep. „Het is oké hoor”, aldus Courtois. „Ik heb hier vier mooie jaren gehad, dus het is allemaal wel een beetje spijtig. Ik ben Chelsea veel verschuldigd, maar het is nu al vijf jaar geleden. Als het dan blijft duren en ze hun gedrag niet aanpassen, dan ga ik dat ook niet doen natuurlijk.”

Tekst gaat verder onder de tweets

Chelsea-coach Lampard wil dat spelers ’alles blijven geven’

Interim-coach Frank Lampard van Chelsea heeft zijn spelers aangespoord om het dramatische seizoen goed af te sluiten. „Je speelt voor Chelsea, dus dan moet je altijd alles geven in elke wedstrijd”, verklaarde de trainer na de uitschakeling tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League.

Bekijk ook: Waarom Real Madrid altijd nét wat meer lijkt te kunnen in de Champions League

De 2-0-nederlaag van dinsdagavond was de vierde nederlaag op rij onder Lampard, die onlangs de ontslagen Graham Potter verving. Met de uitschakeling in Europa en de teleurstellende elfde plaats in de Premier League heeft de ploeg weinig meer om voor te spelen. „Maar ik wil dat iedereen zich blijft inzetten en we moeten er altijd voor blijven gaan”, zei Lampard bij BT Sport. „Het niveau moet hoog blijven.”

Bekijk ook: Real Madrid laat Chelsea ook in eigen huis kansloos

Lampard, de topscorer aller tijden van Chelsea, zag dat zijn ploeg tegen Real opnieuw moeite had om te scoren. „We speelden goed gedurende het eerste uur. We hadden goede kansen, maar op dit niveau moet je die benutten.”

Chelsea veroverde in 2021 nog de Champions League, maar lijkt inmiddels in weinig meer op de succesformatie van de laatste jaren, zo zag ook Lampard. „Chelsea heeft enorm veel succes gehad de laatste twintig jaar met het winnen van landstitels en het elk jaar kwalificeren voor de Champions League. Misschien is dit het jaar dat we niet helemaal zijn waar we willen zijn.”

„Manchester United en Arsenal zijn een tijdje uit de Champions League geweest. Misschien zijn sommige ploegen nu wat stabieler dan dat wij nu zijn. Maar we kunnen nu de bouwstenen leggen voor waar we naartoe willen.”