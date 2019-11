Weer nieuwe regels na aantijgingen Verstappen

Het is al de derde technische richtlijn die de FIA in korte tijd heeft uitgevaardigd, nadat Red Bull en Mercedes rond de Grand Prix van de Verenigde Staten navraag deden aangaande het motorregelement. Beide teams hadden het vermoeden dat Ferrari sjoemelde met de motor en op die manier meer vermogen creëerde.

Per uur mag volgens de regels maximaal honderd kilogram brandstof richting de motor worden gepompt. Door het verstoren van de intervalsensor konden de Italianen naar verluidt stiekem meer benzine verbruiken.

Verstappen, die Ferrari eerder al van vals spel betichtte, reageerde complimenteus na de eerdere maatregelen. „Nu wordt steeds duidelijker wat wel en niet mag. Het is goed dat de FIA er bovenop zit. Dat is niet makkelijk, want de Formule 1 is een complexe sport.”

Na de GP van Brazilië van afgelopen weekeinde nam de FIA drie motoren in beslag voor onderzoek: eentje van Ferrari, eentje van een klantenteam van Ferrari (Alfa Romeo of Haas) en eentje van een ander team. Het is onduidelijk of de derde richtlijn een direct gevolg is van het inspecteren van de drie krachtenbronnen.

Eerder maakt de FIA al bekend dat de brandstoftoevoer tussen de intervalmetingen niet hoger mag zijn dan gemiddeld. In Brazilië werd een tweede regel uitgeschreven, waardoor koelvloeistoffen niet meer mogen worden gebruikt bij het verbrandingsproces in de motor.

Tot dusver ontkent Ferrari in alle toonaarden dat het heeft vals gespeeld. De cijfers spreken echter niet in het voordeel van de Italianen. Voordat de FIA ingreep, veroverde de Scuderia zes poles op een rij, daarna geen één meer.

In Brazilië kwam Ferrari-coureur Sebastian Vettel na de pole position van Verstappen nog met een grappig bedoelde sneer. „Een beetje verdacht als je het mij vraagt”, stelde hij over de snelheid van de Red Bull.

