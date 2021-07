Dartswereld rouwt om overlijden Andy Fordham

Fordham pakte in 2004 de wereldtitel van de dartsbond BDO met een zege in de finale op Mervyn King. De zwaarlijvige darter met de bijnaam The Viking kwam vaak in het nieuws vanwege gezondheidsproblemen.

Fordham bekende verslaafd te zijn aan alcohol en soms wel een krat bier per dag te drinken. In 2014 viel hij flink af en probeerde hij een comeback te maken. Fordhams laatste professionele optreden was in 2018 op de World Masters.

De dartswereld rouwt om de dood van de Engelse oud-wereldkampioen.

Dartsbond BDO reageert diep bedroefd op het overlijden van hun oud-wereldkampioen. „Dartslegende Andy (The Viking) Fordham, was een echte heer in onze sport die we verschrikkelijk zullen missen.”

Barry Hearn, de baas van de grootste dartsbond PDC reageert: „„Andy was een van de meest herkenbare darters in de wereld tijdens zijn carrière en overal extreem populair.”