Door het stof na woedend kleedkamerbezoek Utrecht-eigenaar Van Seumeren clasht met Klaiber: ’Geduw over en weer’

UTRECHT - FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren heeft zich zondagochtend op het trainingscomplex van de club gemeld om excuses te maken aan de spelersgroep, nadat de grote baas de avond ervoor na de late 2-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles briesend de kleedkamer was ingestormd en de selectie op een woedende tirade had getrakteerd. Daarbij werd het richting Sean Klaiber zelfs fysiek hebben meerdere bronnen bevestigd. Enkele spelers haalden de twee uit elkaar.