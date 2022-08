US Open nu al voorbij voor Tallon Griekspoor

De eerste set was een gelijk opgaande strijd. Slechts één game had Griekspoor het moeilijk en daarvan wist Coria meteen te profiteren. Hij brak Griekspoor op 6-5 en pakte daarmee meteen de eerste set.

Ook het begin van de tweede set ging gelijk op. In de vijfde game lukte het Griekspoor dan eindelijk de servicegame van zijn tegenstander voor het eerst deze partij te breken. Hij pakte een 3-2 voorsprong om meteen daarna zijn eigen opslag te houden: 4-0. Daarna was Griekspoor, de nummer 46 van de wereld, het kwijt en leverde vier sets op rij in waardoor hij ook de tweede set verloor.

In de derde set kwam Coria al vlot op een 2-0 voorsprong, maar Griekspoor wist terug te breken en de stand in de set weer gelijk te trekken: 2-2. Daarna liep de Argentijn uit naar 5-2. Griekspoor pakte nog wel een game, maar ging snel daarna ten onder. Bij het eerste de beste wedstrijdpunt was het raak voor Coria: 6-3.

Griekspoor kende een verstoorde voorbereiding op de US Open. Hij sloeg twee liep masterstoernooien over omdat hij nog niet hersteld was na een coronabesmetting. Hij was vier kilo afgevallen.

Voor Griekspoor (26) was het zijn tweede deelname in New York. Vorig jaar haalde hij de tweede ronde, waarin hij in drie sets kansloos was tegen de Serviër Novak Djokovic.

Een dag eerder wisten Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven zich wel te plaatsen voor de tweede ronde.