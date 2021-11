Frenkie de Jong: ’We missen persoonlijkheid’

„Deze wedstrijd was erg belangrijk voor ons om een beetje te klimmen op de ranglijst. Het is een harde klap voor ons”, aldus De Jong tegenover El Periodico. Hij zocht naar oplossingen, maar kwam er niet echt uit. „We moeten de spelers veranderen, we moeten gewoon meer bieden als de tegenstander ons onder druk zet. Dat is het”, probeerde De Jong duidelijk te maken.

De Nederlander probeerde optimistisch te zijn over de strijd in La Liga. „We kunnen vechten omdat we veel kwaliteit hebben. Ik weet niet hoeveel punten er nog zijn, maar het zijn er veel, het zal heel moeilijk worden, maar we moeten door.”

Xavi

Dat zal vanaf nu onder leiding van Xavi Hernández zijn die de ontslagen Ronald Koeman opvolgt als coach bij FC Barcelona. „Mensen zijn erg enthousiast over zijn komst en we gaan hard aan de slag”, aldus De Jong.

Bekijk ook: Horrorscenario voor FC Barcelona op bezoek bij Celta de Vigo

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga