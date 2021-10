Mercedes houdt huis in eerste training, Max Verstappen derde

Max Verstappen was in het zeer warme Austin de enige die binnen een seconde bleef van beide Mercedes-coureurs. Bottas noteerde een tijd van 1.34,874, Hamilton was een kleine halve tiende langzamer. Verstappen ging in zijn snelste rondje rond in 1.35,806. De nummers vier en vijf, Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, bleven ver verwijderd van die tijd.

Mercedes won de laatste vier van vijf races in Austin. Bottas weet al wel dat hij zondag vijf plaatsen achteruit moet op de grid, vanwege het vervangen van de interne verbrandingsmotor.