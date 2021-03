Chelsea-trainer Thomas Tuchel zet (na én vanwege Timo Werner) ook journalist op zijn plek

„Ik lees van alles over Timo Werner, dat hij niet blij is, dat hij terug wil naar Duitsland”, begon de vragensteller. ,,Als ik het één keer lees, denk ik dat het speculaties zijn, maar ik lees het nu zo vaak...”

Op dat moment greep Tuchel in. „Stop gewoon met lezen”, zo stelde hij, om die boodschap vervolgens - met een grote grijns - nog twee keer te herhalen. „Wat lees je dan eigenlijk? Ga een boek lezen, dat is veel beter.”

Timo Werner tijdens het duel met Everton. Ⓒ EPA

Werner is bezig aan zijn eerste seizoen bij Chelsea, dat hem afgelopen zomer voor 55 miljoen euro overnam van RB Leipzig. In 38 duels, verspreid over alle competities kwam de Duitse aanvaller tot vijf treffer en acht assists.

Vorige week maandag kreeg Werner het er tijdens het thuisduel met Everton nog flink van langs van Tuchel. „Timo, hoe lang speel je nu al op links? Je moet op rechts staan! Het laatste kwartier speel je alleen maar op links. Begrijp je het niet?”, zo foeterde de oefenmeester.

Chelsea bezet momenteel de vierde plaats in de Premier League. Die positie geeft aan het einde van het seizoen recht op Champions League-voetbal. Het gat met koploper Manchester is immens, maar liefst twintig punten. Woensdag ontvangen The Blues in de achtste finale van de Champions League het Spaanse Atlético Madrid. Het eerste duel tussen beide ploegen eindigde in 0-1 voor de Engelsen, dankzij een doelpunt van Oliver Giroud.

