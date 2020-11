Teambaas Christian Horner verdedigt strategie na kritiek Max Verstappen

„Het probleem was dat Lewis (Hamilton, red.) gewoon wat te snel was. De eerste acht ronden bleef het veld dicht bij elkaar door de rode vlag en safety cars, waardoor het van een mogelijke optimale drie-stopper eerder een twee-stopper werd. Als we Max eerder naar binnen hadden laten komen voor een stop, was hij in verkeer terechtgekomen. Om eerlijk te zijn weet ik niet wat we anders hadden moeten doen.”

Het was nu wedstrijdleider Hamilton die een ronde eerder stopte dan Verstappen, die liever had gehad dat hijzelf de regie in handen had genomen. Vervolgens was de tweede stop van de Nederlander ongebruikelijk langzaam (5,1 seconden) en werd hij tot zijn onvrede ook nog naar binnengehaald voor een derde stop. Al stipte Verstappen zelf aan dat hij ook met een in zijn ogen agressievere keuze Hamilton niet automatisch had verslagen.

„Ook bij een eerdere eerste stop, had Mercedes het waarschijnlijk wel op kunnen vangen”, aldus Horner. „Zij hadden meer snelheid en hun banden hielden het ook goed.”

Achter Hamilton en Verstappen eindigde Red Bull-coureur Alexander Albon als derde in Bahrein, nadat hij profiteerde van motorpech bij Sergio Pérez. De race werd ontsierd door de vroege horrorcrash van Romain Grosjean.