Erik ten Hag weigert verlies te accepteren: ’Zinloos om daarover na te denken’

Ajax-trainer Erik ten Hag weet hoe hij drie punten kan realiseren. „We moeten het initiatief pakken”, zei Ten Hag maandagavond tijdens de persconferentie, een dag voor het treffen met Atalanta. „We spelen tegen een attractieve ploeg, leuk om te zien. Mijn complimenten aan de trainer, die heeft opgebouwd, doorgeselecteerd en succesvol gewerkt op de transfermarkt.”

Kansloos

Daley Blind weigert te geloven dat het over en uit is voor Ajax als het een tweede nederlaag op rij moet slikken. „Wij beseffen dat drie punten belangrijk zijn, of uit één punt. Dat we bij een nederlaag kansloos zijn wil ik niet zeggen. Dat heeft Atalanta vorig seizoen zelf ook bewezen.”

Daar sluit de trainer zich bij aan. „Het is zinloos om daarover na te denken”, doelt Ten Hag op een eventueel verlies in Bergamo. „We gaan altijd uit van winnen. Iedereen moet op die manier de wedstrijd in gaan. Dat doen wij ook altijd en we hebben vertrouwen in een goed resultaat.”

Winst, gelijk of verlies. Het zal niet gemakkelijk worden tegen de ploeg van Hans Hateboer, Sam Lammers en de niet fitte Marten de Roon. „Atalanta heeft bewezen hoe sterk ze zijn, zeker vorig jaar”, aldus Blind. „Ze spelen met veel intensiteit en drang naar voren. We hebben ze goed geanalyseerd en we weten wat ons te wachten staat.”

