Frenkie de Jong is Djene te snel af. Ⓒ EPA

Met Frenkie de Jong negentig minuten in de basis rekende FC Barcelona in Camp Nou af met Europa League-tegenstander van Ajax, Getafe. Na zijn glorieuze optreden van een week eerder tegen Real Betis (3-2 zege en een doelpunt) zijn de Spaanse media deze keer wat minder enthousiast over de Oranje-international. Al krijgt De Jong zeker ook complimenten.