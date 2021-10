Tyson Fury: ’Na het boksen word ik een verdrietig en eenzaam persoon’

De ongeslagen 33-jarige Fury verdedigt komend weekend zijn WBC-titel in het zwaargewicht tegen de Amerikaan Deontay Wilder in Las Vegas. „Als ik geen gevechten meer zou hebben, zou ik nergens spijt van hebben”, zei Fury tegenover de BBC. „Ik vecht niet om de beste aller tijden te zijn, ik vecht niet om een legende te worden.”

Fury, met 30 overwinningen en één gelijkspel, stond niet meer in de ring sinds het tweede gevecht in februari 2020 met Wilder, waarbij hij de Amerikaan twee keer neersloeg voordat vanuit de hoek van Wilder de handdoek in de ring werd gegooid.

„Wat motiveert mij? Dat wordt mij veel gevraagd”, aldus Fury. „Het is zeker niet het geld, het is een feit dat er niets anders is. Ik boks omdat ik het kan - ik geniet van niets anders, ik heb geen hobby’s. Na het boksen zal ik een heel verdrietig, eenzaam persoon zijn.”