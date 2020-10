Luuk de Jong verliest met Sevilla van PSV-opponent Granada

Sevilla speelde de hele tweede helft met tien man. Jordań kreeg in blessuretijd van de eerste helft twee gele kaarten. Luuk de Jong speelde alleen de tweede helft voor Sevilla. Zijn ploeggenoot Karim Rekik bleef het hele duel op de bank.

Granada kwam door de zege van 1-0 in punten gelijk met koploper Real Madrid, dat zaterdag nog in actie komt tegen Cádiz. Sevilla is voorlopig de nummer 7 van La Liga.