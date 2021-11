Jeffrey Herlings: ’Het is nu écht oorlog’

Sport

Jeffrey Herlings gaat laatste grand prix in met 3 punten achterstand

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de voorlaatste grand prix van het jaar in de MXGP gewonnen en gaat met 3 punten achterstand op Romain Febvre de slotwedstrijd van het seizoen in. De 27-jarige Brabander schreef in Mantova de Grote Prijs van Lombardije op zijn naam. Hij eindigde in de eerste manche...