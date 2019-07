Oranje Leeuwin Van Lunteren terug bij Ajax

Van Lunteren voetbalde van 2012 tot 2018 ook al voor Ajax. Met de Amsterdamse club behaalde ze twee keer de landstitel en won ze drie keer de nationale beker.

„In Nederland is er maar één club voor mij en dat is Ajax”, zegt de 26-jarige Van Lunteren, die bij het voorbije wereldkampioenschap in Frankrijk alle wedstrijden als rechterverdediger meedeed. „Het was een heel makkelijke keuze. Het voelt fijn om weer dichtbij familie te zijn. En wat is er mooier dan voor Ajax te spelen?”