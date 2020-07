AC Milan schept duidelijkheid

Met de contractverlenging komt een einde aan de speculaties over de komst van Ralf Rangnick. AC Milan was lang in gesprek met de Duitser, maar beloont Pioli nu voor de goede prestaties. In alle competities samen is de club nu tien duels ongeslagen.

„Stefano heeft zowel de lockdown als de herstart van de competitie bijzonder goed gemanaged waarbij hij een positieve invloed uitoefende op het team”, liet AC Milan in een statement weten. Algemeen directeur Ivan Gazidis voegde daar aan toe dat Pioli zijn ploeg het voetbal liet spelen wat ze in Milaan graag zien: „spannend, progressief en gepassioneerd.”

Milan kan deelname aan de voorronden van de Europa League niet meer mislopen. Ook rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase is nog mogelijk.