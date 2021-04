Feyenoord boekt uiterst belangrijke zege op Fortuna in strijd om Europees voetbal

De schrik zat er deze week goed in bij Feyenoord, nadat het coronavirus was uitgebroken bij de Rotterdammers. Marcos Senesi, Luis Sinisterra, Lucas Pratto en Orkun Kökcü ontbraken daardoor tegen Fortuna. Ook de geblesseerde Nicolai Jørgensen moest het treffen aan zich voorbij laten gaan.

Het zorgde ervoor dat Dick Advocaat flink moest schuiven. De coach liet spits Robert Bozenik aan de aftrap verschijnen en ook Linssen was er vanaf de eerste minuut bij. Hij nam op de linkerflank de plek van Sinisterra over. Justin Bijlow mocht het doel van Feyenoord verdedigen. Hij kreeg weer de voorkeur boven Nick Marsman.

Bekijk ook: Uitbarsting virus blijkt nog groter bij Feyenoord

De Rotterdammers waren voorafgaand gewaarschuwd. Van de laatste acht uitwedstrijden verloor Fortuna slechts één duel. Een statistiek die de ploeg van trainer Sjors Ultee ongetwijfeld wat extra vertrouwen gaf voor het treffen in De Kuip.

Openingsgoal afgekeurd

Geklungel achterin van Martin Angha leidde na ruim twintig minuten bijna de openingsgoal voor Feyenoord in. Berghuis onderschepte de bal en vond Bozenik op zijn weg. De Slowaakse spits mocht vrij uithalen, maar zijn schot ging een meter voorlangs. Kort daarvoor liet Fortuna de eerste serieuze kans van de wedstrijd noteren. Mats Seuntjens haalde op de rand van de zestien krachteloos uit, maar doordat zijn schot van richting veranderde, rolde het leer nog gevaarlijk dicht langs de paal.

Na bijna een half uur spelen dacht Feyenoord op voorsprong te komen. Bozenik, die zich nadrukkelijk in de zestien liet zien, tikte van dichtbij binnen. De spits stond echter buitenspel en dus ging het Rotterdamse feestje niet door, maar het zorgde er wel voor dat de, tot dan toe vlakke wedstrijd, wat meer loskwam.

Het was zondagmiddag duidelijk niet de middag van Angha. De verdediger ging nog voor rust voor de tweede keer gruwelijk in de fout, maar wederom profiteerde Feyenoord niet. Fortuna-goalie Yanick van Osch hield zijn ploeg in leven door zich met succes vol op het schot van Bozenik te storten.

Martin Angha (l) ging in de eerste helft twee keer gruwelijk in de fout, maar beide keren kon Feyenoord-spits Robert Bozenik (r) niet profiteren. Ⓒ ANP/HH

Linssen verlost Feyenoord

Feyenoord wist dat het na rust een tandje bij moest schakelen om de overwinning binnen te slepen. In de eerste helft lag het tempo veel te laag. Toch was het juist Fortuna dat op voorsprong had moeten komen via Zian Flemming. De middenvelder raakte de bal vrij voor het doel totaal verkeerd en liet een megakans onbenut.

Wat de bezoekers verzuimden te doen, lukte Feyenoord wel. Voor de Rotterdammers was de eerste kans na rust wel direct raak. Linssen kopte bij de tweede paal knap raak na een prachtige voorzet van, wie kon het ook anders zijn, Berghuis.

De thuisploeg wilde daarna doordrukken, maar Advocaat besefte dat daar nieuwe energie voor nodig was. Hij haalde Bozenik en Diemers naar de kant en bracht Joao Teixeira en Aliou Baldé binnen de lijnen. Laatstgenoemde tekende met zijn eerste balcontact bijna voor de 2-0, maar het schot van de 19-jarige Senegalees raakte de buitenkant van de paal.

Toch was Baldé in zijn invalbeurt belangrijk voor de thuisploeg. Hij bracht de gewenste energie en gaf een prachtige steekpass op Berghuis die koeltjes raak schoot en de wedstrijd in het slot gooide. Kort daarvoor gunde Advocaat de jarige Achraf El Bouchataoui nog zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. De 21-jarige Rotterdammer verving Leroy Fer.

Advocaat: ’Uitstapje Berghuis naar Oranje heeft hem goed gedaan’

Trainer Dick Advocaat was na de laatste wedstrijd van Feyenoord voor de interlandperiode kritisch op Steven Berghuis, maar na de zege op Fortuna Sittard gaf hij zijn aanvoerder volop complimenten. „Zonder anderen tekort te doen: Steven heeft laten zien hoe goed hij is als hij echt zichzelf is”, zei Advocaat bij ESPN. „Het hele elftal heeft hard gewerkt, maar hij heeft die extra klasse natuurlijk.”

Volgens Advocaat heeft het uitstapje van Berghuis naar het Nederlands elftal de vleugelspits goed gedaan. De 29-jarige Feyenoorder had in de drie WK-kwalificatiewedstrijden steeds een basisplaats en nam zowel tegen Letland (2-0) als Gibraltar (0-7) de openingstreffer voor zijn rekening.

„Het was een drukke week, maar dat moet kunnen”, zei Berghuis, nadat hij tegen Fortuna met een assist en een doelpunt (2-0) weer beslissend was geweest voor Feyenoord. „Goed herstellen, goed eten en dan gaan we weer. We hebben goede fases met slechte fases afgewisseld. Zo’n verval als in de tweede helft tegen FC Emmen hebben we nu niet gehad. Het was een redelijke wedstrijd.”

Met zestien doelpunten en twaalf assists is Berghuis de meest waardevolle speler van dit seizoen in de Eredivisie. De nummer 10 is hard op weg om van dit seizoen zijn meest productieve jaar te maken. In 2017-2018 kwam Berghuis tot achttien goals en twaalf assists.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.