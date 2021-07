’Ajax-talent Noah Gesser (16) omgekomen bij auto-ongeluk’

Binnenland

Dode (19) en gewonde bij ongeluk Zeeland

Bij een ongeluk in Ossenisse (Zeeland) is in de nacht van donderdag op vrijdag een 19-jarige man om het leven gekomen. Hij zat als bijrijder in een auto die van de weg raakte en meerdere bomen raakte. De bestuurder van de wagen is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.