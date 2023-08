FC Twente financieel in de lift: ’De club ontwikkelt zich geweldig’

ENSCHEDE - In Letland hoopt FC Twente de goede uitgangspositie tegen FC Riga te verzilveren en de play-off van de Conference League te bereiken. De revenuen van dat tweeluik zijn niet opgenomen in de begroting, waarmee de club uit Enschede weer een financiële plus kan schrijven. Na het dreigende faillissement in 2019 heeft de landskampioen van 2010 de afgelopen jaren overtuigend de weg omhoog weer ingezet, waardoor FC Twente nu een van de financieel gezondste Eredivisie-clubs is.

Paul van der Kraan Ⓒ ANP/HH