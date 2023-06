VIDEO Twee zeilboten knallen nabij Haagse kust hard tegen elkaar tijdens The Ocean Race

Bekijk de video van de crash hier.

GUYOT Team Europe en 11th Hour Team wisten elkaar op zee niet te ontwijken. Bij beide teams zitten geen Nederlanders aan boord. 11th Hour Racing, tot aan de crash klassementsleider, ziet nu de eindzege in rook opgaan.

De boten zijn naar de haven teruggesleept. Beide teams hebben de strijd om The Ocean Race gestaakt.

„Het incident deed zich ongeveer 15 minuten na de start voor”, zei 11th Hour Racing Team in een eerste reactie. „Het andere team raakte de bakboord-kant van onze boot. We zijn op de motor teruggevaren naar de haven. De bemanning is veilig.”

