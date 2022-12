Rijpma-De Jong en Roest oppermachtig naar nationale titels allround

De zege op de 5000 meter ging naar Sanne in ’t Hof. De specialiste op de langste afstand was met 6.53,23 de snelste. Groenewoud plaatste in het rechtstreekse duel met Rijpma-De Jong een vroege aanval, leek daarna te worden bijgehaald maar won de rit alsnog. Ze moest voor de titel echter bijna 10 seconden goedmaken op haar tegenstander.

Rijpma-De Jong werd eerder Nederlands kampioene allround in 2016, 2020 en 2021. Dat waren voor dit NK ook de laatste drie NK’s waaraan ze deelnam. De Friezin is ook de titelverdedigster op het EK allround. Ze won het EK allround twee keer, in 2019 en in 2021.

Met haar baanrecord van 1.52,95 op de 1500 meter reed ze de toptijd in Thialf van Ireen Wüst uit de boeken. Het gaf haar allroundtitel absoluut extra glans, vond Rijpma-De Jong. „Dat baanrecord wilde ik heel graag. En dat ik dat in een allroundtoernooi kan rijden, geeft ook wel extra vertrouwen voor het EK volgende week”, zei de schaatsster van Jumbo-Visma.

Rijpma-De Jong was zeer tevreden over haar gehele toernooi. „Het waren vier goede afstanden waar ik op gehoopt had. Een persoonlijk record op de 500 meter, alleen de 3000 meter was iets minder. Ik wilde op de 1500 meter alles geven, want ik wist dat ik maar een seconde voorsprong op Marijke had. En ik moest ook wel om tijd te pakken voor de 5000 meter. Op die afstand heb ik een goede race gereden. Voor mij is 6.57 heel snel.”

Achter Rijpma-De Jong eindigde Groenewoud als tweede en Joy Beune als derde. De drie schaatssters kunnen zich ook opmaken voor deelname aan het EK allround, dat van 6 tot en met 8 januari wordt verreden in het Noorse Hamar.

Roest wint NK allround met vier afstandszeges

Patrick Roest heeft voor de tweede keer in zijn carrière de nationale allroundtitel gegrepen. De 27-jarige Lekkerkerker van Reggeborgh deed dat door in Thialf in Heerenveen alle vier de afstanden op zijn naam te schrijven. Met 12.44,52 won hij de afsluitende 10 kilometer.

Roest won het NK allround eerder in 2021. De schaatser deed vorig seizoen niet mee aan het allroundtoernooi, omdat hij zich toen voorbereidde op de Olympische Spelen van Beijing. Daar won hij twee keer zilver, op de 5000 en 10.000 meter.

Beau Snellink eindigde als tweede op het NK allround. Hij passeerde in een nieuw persoonlijk record van 12.52,51 Jordy van Workum en titelverdediger Marcel Bosker in het klassement. Bosker eindigde door 13.12,72 te rijden als derde in het eindklassement en kan zich net als Roest en Snellink gaan opmaken voor het EK dat 7 en 8 januari wordt verreden in het Noorse Hamar.

Van Workum, voor de 10 kilometer de nummer 2 in het klassement, moest veel sneller schaatsen dan hij ooit had gereden om een kans te maken op de derde plaats in het eindklassement. Zijn nieuwe persoonlijk record van 13.25,20 was daarvoor niet genoeg.