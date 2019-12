Gemeente Alkmaar beslist dinsdag over AZ-Ajax

Het stadion van AZ kon de afgelopen maanden niet worden gebruikt, omdat begin augustus een deel van het dak tijdens een zuidwesterstorm instortte. De Alkmaarders weken sindsdien voor hun thuiswedstrijden uit naar Den Haag.

Het dak van het eigen stadion is inmiddels verwijderd, alleen boven de hoofdtribune is de overkapping nog intact. AZ zorgt nu voor tijdelijke voorzieningen, waardoor het stadion in principe weer kan worden gebruikt. „We hebben vertrouwen in de voortgang en kijken positief naar de uitkomst van de toetsing”, aldus de gemeente Alkmaar.

AZ, de nummer twee in de eredivisie, wil de topper tegen koploper Ajax graag weer in het AFAS Stadion spelen maar alleen mét publiek. De KNVB houdt twee opties achter de hand in het geval de gemeente negatief besluit: de wedstrijd uitstellen of omruilen, zodat Ajax de 15e thuis speelt en later in het seizoen naar Alkmaar gaat.