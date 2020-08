Dit zijn de ploegen en Nederlanders in de Tour

Bij de start van de Tour stappen zeven Nederlanders op de fiets. Overigens het laagste aantal Nederlandse deelnemers sinds 2007. Toen stonden er in Londen ook zeven renners aan de start.

Renners

De Nederlander die natuurlijk het meest in het oog springt is Tom Dumoulin, een van de twee kopmannen van Jumbo-Visma (de ander is Primoz Roglic). De Limburger zet zijn zinnen vol op het algemeen klassement en de gele trui. „Ik vind het wel spannend om te zien hoe het gaat. Laten we eerst maar kijken of ik goed genoeg ben om mee te doen voor de podiumplaatsen, daar ga ik wel voor.”

In de bergen kan hij steun verwachten van zijn landgenoot Robert Gesink, die vooral de rol van knecht op zich zal nemen in Frankrijk.

Sprinter Cees Bol zal zich zeker niet zoals Dumoulin melden voor de gele trui en het eindklassement. Aan een sprinter die in de Tour opduikt, kleeft wel al snel een stickertje met ’ritzege’. Bol (25) van Team Sunweb kent de geijkte verwachtingspatronen, maar voelt geen extra druk. „Ik ben nuchter genoeg om er niet te veel mee bezig te zijn”

De rappe renner van Team Sunweb wil zich gaan mengen in de massaspurts, op jacht naar wellicht een dagzege. „Ik doe mijn best steeds beter te worden. Dat is mijn ambitie ook. Alles wat lukt en goed gaat is heel mooi, maar er hoeft eigenlijk niets.”

Bol heeft bij zijn ploeg de rol als sprintkopman gekregen en wordt in zijn weg naar ritzeges bijgestaan door Joris Nieuwenhuis, die een verleden heeft als veldrijder en zijn eerste grote ronde gaat rijden.

Natuurlijk is ook Bauke Mollema weer van de partij. Als een van de kopmannen, samen met Richie Porte, reist Mollema met Trek-Segafredo af naar Frankrijk. In het verleden ging de Groninger nog wel eens voor het eindklassement, maar de laatste jaren lag de focus meer op het winnen van een etappe. „De eerste week, met een paar zware etappes in de bergen, zal uitwijzen waar ik sta en hoe ik eraan toe ben. Op basis daarvan kunnen we bepalen wat de tactiek moet zijn voor de laatste twee weken.”

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) zal zijn kopmannen Egan Bernal en Richard Carapaz moeten bijstaan in de bergen, op jacht naar weer een gele trui voor de Britse wielerformatie.

Voor Wout Poels (Bahrain McLaren) is de Tour de France anders dan andere jaren. Voorheen gold hij als meesterknecht van Chris Froome bij Sky/Ineos - en vorig jaar voor Bernal - nu rekent hij bij Bahrain op ’een vrijbuitersrol’ in drie weken Ronde van Frankrijk. „Oké, ik ga er vanuit dat Mikel Landa onze leider is, wat terecht is gezien zijn stats in de grote ronden. Hij reed tot aan de laatste dag in de Dauphiné supersterk. Ik vind het logisch dat ik, wanneer hij in de richting van het Tour-podium gaat, hem af en toe een handje moet helpen. Misschien kunnen we iedereen wel verrassen.”

Ploegen

Er zijn twee ploegen waar vooral naar wordt gekeken als het gaat om de gele trui: Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers. De Nederlandse wielerploeg maakt indruk en heeft in Dumoulin (winnaar Giro 2017) en Roglic (winnaar Vuelta 2019) twee renners van formaat die al eerder hebben laten zien een grote ronde te kunnen winnen.

Hetzelfde geldt echter voor INEOS, die de afgelopen vijf jaar (waarvan vier onder de naam Team Sky) met het eindklassement aan de haal ging. Chris Froome (winnaar Tour 2015, 2016 en 2017) en Geraint Thomas (winnaar Tour 2018) zijn echter niet van de partij. Titelverdediger Bernal daarentegen wel. De Colombiaan krijgt gezelschap van de Giro-winnaar van 2019: Carapaz.

