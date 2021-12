Premium Het beste van De Telegraaf

Marathonsensatie Nienke Brinkman veroorzaakt aardschok in Nederlandse atletiek

Door Eric Roeske

Nienke Brinkman met haar loopmaatje François en trainer Benjamin. Ⓒ Margit Bruggeman

Nienke Brinkman uit Leiderdorp, woonachtig in het Zwitserse Zürich deed zondag na haar officiële debuut op de marathon in Valencia de Nederlandse atletiekwereld versteld staan door deze magische 42 kilometer en 195 meter in een tijd van 2.26.34 te volbrengen. Veel sneller dan de limiet van 2.28.00 voor de wereldkampioenschappen atletiek volgend jaar zomer in het Amerikaanse Eugene, en ook rapper dan de snelste Nederlandse marathonloopsters van dit moment zoals Andrea Deelstra en Jill Holterman, die beiden afgelopen zomer nog deelnamen aan de marathon tijdens de Olympische Spelen in Sapporo. Alleen Nederlands recordhoudster Lornah Kiplagat (2.23.43) en Hilda Kibet (2.24.27) waren, uitkomend voor Nederland, ooit sneller. Wie is deze 28-jarige atlete?