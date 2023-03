Isimat-Mirin klaar voor oud-werkgever: ’Power en grinta laten zien’

Na vier nederlagen op rij ziet Vitesse de rode streep angstig dichtbij komen. „We hebben heel hard een overwinning nodig. We moeten het met elkaar op het veld laten zien. We hopen dat er snel een ommekeer te zien zal zijn. We moeten het niet over excuses hebben, over de scheidsrechter, over het veld of weet ik waarover. Het enige wat er toe doet is wat we zelf laten zien. We moeten nóg harder werken en nóg gefocuster zijn. We moeten power en grinta laten zien. We moeten vechten voor elk duel, overal op het veld. Dat is de enige manier als je in de positie bent, waar wij in zitten.”

Isimat erkent dat er afgelopen week veel onderling is gesproken na de teleurstellende nederlaag tegen Sparta. „Tegen Ajax en AZ was het verschil niet groot en dan verwacht je meer tegen een lager geklasseerd team als Sparta, al speelden zij wel heel goed. We moeten nog beter anticiperen op de tegenstander. Soms zijn we te afwachtend. En je ziet dat het vertrouwen minder is na een paar teleurstellende resultaten. Wij moeten dat zien om te keren. We moeten met moed spelen en echt durven voetballen. En we moeten vooral ook vasthouden aan het plan dat de coach heeft opgesteld. Daar moeten we consistenter in zijn.”