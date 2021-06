André Ooijer begrijpt uitschakeling EURO 2008 nog altijd maar moeilijk: ’Zo onnodig’

André Ooijer feliciteert Ruud van Nistelrooy met de gelijkmaker tegen Rusland. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Op 11 juni begint – met een jaar vertraging – EURO 2020. Het is de tiende EK-eindronde waar het Nederlands elftal aan deelneemt. In de aanloop naar het toernooi blikken we met hoofdrolspelers terug op eerdere EK’s van Oranje.