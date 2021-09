Pech nekt Jumbo-Visma in tijdrit Ronde van Groot-Brittannië

Het venijn van de ploegentijdrit, de derde etappe in deze Ronde van Groot-Brittannië, zat aan het slot van de 18,2 kilometer lange opdracht in het Welshe Carmarthenshire. Aan het slot was er nog een helling en een technische slotkilometer richting National Botanic Garden of Wales.

In die verraderlijke finale ging het mis voor Jumbo-Visma: de vierde, beslissende renner Pascal Eenkhoorn moest een gaatje laten.

Een molenwiekende Wout Van Aert maande de jonge Nederlander in de slotmeters persoonlijk aan om extra vaart te maken. Ondanks het geharrewar zette de Nederlandse ploeg met 20.42 de beste tijd van dat moment neer. Uiteindelijk werd Jumbo-Visma derde.

Op Twitter klonk het al snel dat de Belg „boos” was op Eekhoorn. Maar dat verhaal ontkrachtte Van Aert meteen met een reactie. Hij voegde er ook nog aan toe dat hij zich „persoonlijk al drie dagen heel goed voelt.”

De Brit Hayter van Ineos nam de leiderstrui over van Robin Carpenter. De Amerikaanse klassementsleider eindigde met zijn ploeg Rally Cycling als elfde op 1 minuut en 32 seconden. Hayters ploeggenoot Rohan Dennis uit Australië staat tweede op 6 seconden.

De Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) neemt in het klassement de derde plek in op 16 seconden. Zijn ploeggenoot Pascal Eenkhoorn is de beste Nederlander op de zesde plaats, met 38 seconden achterstand op Hayter.

De Tour of Britain duurt tot en met zondag.