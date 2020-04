Rafael Nadal pessimistisch over ’normale’ tenniswereld

Tot juli ligt het professionele tennis sowieso stil vanwege de coronacrisis, maar de Spaanse nummer 2 van de wereld kan zich nog niets voorstellen bij een hervatting van de wedstrijdkalender.

„Ik ben pessimistisch dat het hele tenniscircuit weer verder gaat op de normale manier”, zei Nadal in een onlinechat georganiseerd door de Spaanse tennisbond. „In onze sport moet je elke week reizen, in hotels verblijven, steeds in een ander land. Ook al zouden we zonder publiek spelen. Bij de organisatie van een toernooi zijn bovendien heel veel mensen betrokken, daar kun je niet aan voorbijgaan. Op internationaal niveau voorzie ik een groot probleem.”