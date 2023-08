KNVB wil ook wangedrag spelers strenger bestraffen

Wat spelers op het veld wel en niet mogen bij een scheidsrechter blijft onduidelijk.

Van Leeuwen: „Wat is er onduidelijk?”

Duidelijk is het als je zegt dat alleen de aanvoerder bij een scheidsrechter verhaal mag halen. Komen er drie man op de scheidsrechter af, moeten er twee een gele kaart krijgen.

„Dat is geen nieuwe richtlijn, die spelregels bestaan al.”

Dan moeten die worden gehandhaafd.

„Dat is wel de bedoeling straks.”

In Engeland is het veel meer helder. De Premier League heeft het zelfs op de eigen website gezet.

„Wij hebben tegen de spelers gezegd: koppen tegen elkaar, duwen en trekken, scheidsrechter intimideren op wat voor manier dan ook, brutaal bejegenen, willen we niet meer zien. En bij coaches hebben we hetzelfde aangegeven. Tegen de scheidsrechters hebben we gezegd: gebruik de regels zoals ze er zijn.”

Maar de regel is dat alleen de aanvoerder bij de scheidsrechter mag praten of klagen.

„Je kan er van op aan dat de scheidsrechters weten wat er moet gebeuren en dat ze ook zien wat de Engelse FA doet. Sneller een gele kaart tonen aan spelers. Maar we laten het wel bij de scheidsrechter. Wat we natuurlijk gaan doen, is de eerste periode bijna wekelijks evalueren met de scheidsrechters hoe het gaat. We zullen er bovenop zitten, zoals we dat bij de verscherpte maatregelen voor nep-supporters hebben gedaan. En dat het hele seizoen door. Consequent handhaven. Dan heeft het impact. Iedereen staat op scherp. De eerste bijeenkomst met de scheidsrechters is al op 30 augustus.”

Het wangedrag in de stadions afgelopen seizoen, op tribunes en op het veld, kwam eigenlijk samen in de halve finale (Feyenoord-Ajax) en finale (PSV-Ajax) van de KNVB-beker.

„Voor het hele voetbal zijn dit de grootste hoofdpijndossiers. Ons gezamenlijke doel is om alles in het voetbal veilig en aantrekkelijk te maken. Dat verdienen die miljoenen supporters die hun club wél op een positieve manier steunen.”