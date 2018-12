Dost weer cruciaal voor Sporting

De Nederlandse spits bezorgde zijn ploeg drie punten in de thuiswedstrijd tegen Belenenses (1-0), door in de twaalfde minuut een strafschop te benutten. Dost schoot de bal vanaf elf meter beheerst in de hoek en vierde zijn tiende competitietreffer.

Voor de 28-jarige international van Oranje betekende het tevens zijn vijftigste doelpunt in het shirt van de groen-witte brigade uit Lissabon. Dost maakte in zijn eerste jaar bij Sporting 36 doelpunten, waarvan 34 voor de competitie. Dit seizoen staat de teller in alle competities bij elkaar op veertien.

Sporting voert de Portugese Liga nu aan met 33 punten uit dertien duels. FC Porto volgt met 32 uit twaalf. Porto speelt later op vrijdag in het eigen Estádio do Dragão de topper tegen Benfica, dat 29 punten heeft.