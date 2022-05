Klopp na gelijkspel: ’Niet ons gedragen of we op een uitvaart zijn’

Toen de keuzeheer na het gelijkspel de kleedkamer binnenkwam, dacht hij even dat hij op een begrafenis was beland. „We moeten stoppen ons te gedragen alsof we op een uitvaart zijn”, zei hij na afloop. „Zo is wel de stemming. Maar we hebben het nog steeds gewoon over voetbal, zulke dingen kunnen gebeuren. Eerlijk gezegd zijn in mijn leven veel ergere dingen gebeurd en ik ben er nog steeds. We moeten ons hier dus overheen zetten.”

Door het gelijkspel kan Manchester City bij winst op Newcastle United zondag een voorsprong van drie punten op Liverpool nemen. In de Premier League staan nog drie speelrondes op het programma.

„Natuurlijk zijn we teleurgesteld, de jongens meer dan ik. Dat zal wel met mijn leeftijd te maken hebben”, zei Klopp. „Maar we gaan gewoon door. Ik kan het me niet voorstellen, maar stel dat City nog een keer verliest. Als wij de titel dan alsnog mislopen omdat we geen geloof meer hebben, dat kan toch niet? Het is logisch dat de jongens een dag teleurgesteld zijn, maar daarna gaan we vol goede moed weer verder.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.