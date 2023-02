Marseille vloert PSG in Franse beker Zegereeks Manchester United voorbij ondanks knappe inhaalrace

Jadon Sancho (rechts) heft gelij gemaakt. Ⓒ ANP/HH

Aan een zegereeks van dertien duels in eigen huis is een einde gekomen voor Manchester United. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde op Old Trafford met 2-2 gelijk tegen Leeds United. Manchester verzuimde door het gelijke spel naast Manchester City te komen op de tweede plaats in de Premier League.