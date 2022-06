Premium Het beste van De Telegraaf

Transferspektakel met Yilmaz: deze verrassende Eredivisie-aanwinsten gingen de Turkse spits voor

Burak Yilmaz.

Amsterdam - Met Burak Yilmaz haalt Fortuna Sittard een spits met internationale allure binnen. De 36-jarige aanvaller speelde voor grote clubs als Fenerbahçe, Besiktas, Galatasaray en OSC Lille, maar sluit zijn loopbaan toch af in Limburg. Een regelrechte stunt van de club van de Turkse eigenaar Isitan Gün, al is het zeker niet de eerste. In het verleden kwamen er al meer grote spelers tot ieders verrassing naar Nederland.