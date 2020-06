Slippertje van Primoz Roglic, de Tour-joker van Jumbo-Visma

Archieffoto: Primoz Roglic Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Hij reed voor goud, het werd slechts zilver en dat was even slikken. Want Primoz Roglic, de Tour-joker van Jumbo-Visma, heeft een bloedhekel aan verliezen, zelfs als het maar om een Sloveens kampioenschap tijdrijden gaat. „Ach misschien is het beter dan met twee minuten voorsprong winnen. Dan denken we allemaal dat hij elke koers met z’n vingers in de neus zal winnen.”