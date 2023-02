Juve-trainer Allegri cynisch na afgekeurde goal: ’Spelers kunnen beter mijn kapsel nemen’

In de tweede helft leek Vlahovic Juventus een geruststellende 2-0-voorsprong te bezorgen, maar de Serviër zag zijn inzet teruggeroepen worden door de VAR wegens wel heel nipt buitenspel. Hetzelfde zou Fiorentina-speler Castrovilli later ook overkomen.

Massimiliano Allegri, de trainer van de Oude Dame, nam na afloop geen blad voor de mond over de afgekeurde doelpunten. En dan vooral over het buitenspelmoment van zijn team. „We moeten geen goals afkeuren wanneer een speler alleen met zijn haar buitenspel staat. Anders zouden we allemaal mijn kapsel moeten aanmeten”, grapt de Italiaan bij Sky Sports Italia.

Bron: Het Nieuwsblad