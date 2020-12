Malestein baalt: ’Op dit niveau speel je een ploeg niet even weg’

„Dat is balen natuurlijk, maar we gaan er alles aan doen om nog voor de vijfde plaats te spelen”, zei de hoekspeelster, die met zes goals een belangrijk aandeel had in de nipte zege. „We speelden een prima wedstrijd, maar hebben wel te veel kansen gemist. Dat is geen schande, want we speelden met veel jonge meiden in de ploeg die nog niet gewend zijn aan de druk”, aldus Malestein.

Credits voor Groener

Malestein, die zelf jaar in Duitsland heeft gehandbald, was niet verrast door het sterke optreden van de tegenstander in de Sydbank Arena van Kolding. „Henk Groener, onze oude bondscoach, is daar al een paar jaar aan het werk en heeft een goede ploeg gesmeed. Hun keeper was ook uitzonderlijk sterk. Op dit niveau speel je een ploeg niet even weg.”

Bondscoach Emmanuel Mayonnade was er stil van. „Wat kan ik zeggen. We kennen de regels, dit was niet genoeg om de halve finales te halen”, sipte de Fransman. „De wedstrijd tegen Duitsland was denk ik de beste van ons op dit toernooi, maar zoals in alle wedstrijden faalden we op beslissende momenten. Ook nu hadden we weer ik weet niet hoe vaak de kans om met twee doelpunten verschil voor te komen, maar we maakten te veel fouten en misten te veel kansen. Dat is in een notendop ons toernooi”, aldus Mayonnade.