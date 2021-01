FC Twente thuis onderuit tegen VVV-Venlo

Bij FC-Twente zag de vorige week geblesseerd uitgevallen Vaclav Cerny hoe zijn ploeggenoten hem een hart onder de riem probeerden te steken met een speciaal T-shirt waarop de tekst ’Blijf sterk Vaclav’ te lezen was. De sportieve actie van zijn ploeggenoten emotioneerde de Tsjech zichtbaar.

Met topscorer Giorgos Giakoumakis (VVV) en Danilo (Twente), de nummer 2 op de topscorerslijst, beloofde het vooraf een middag met veel goals te worden. Toch duurde het ruim 75 minuten voordat het eerste en laatste doelpunt ook daadwerkelijk viel.

In de eerste helft was de thuisploeg de bovenliggende partij, maar echt grote kansen wisten de Tukkers niet te creëren. VVV hield alles achterin goed gesloten, maar liet aanvallend zelf weinig zien, waardoor de eerste helft zonder spektakel en kansen richting de rust kroop.

Ook in de tweede helft bleef Twente de betere ploeg. Twintig minuten na rust kreeg Danilo de uitgelezen kans om de thuisploeg op voorsprong te schieten. De Braziliaan zag zijn schot echter voorlangs gaan. Kort daarop bracht trainer Ron Jans Luciano Narsingh binnen de lijnen. De Feyenoord-huurling maakte zijn debuut in het shirt van FC Twente.

Uit het niets kwam VVV ruim tien minuten voor het einde op voorsprong. Invaller Torino Hunte zag zijn eerste kans nog gekeerd worden door goalie Joël Drommel, maar een paar minuten later was het wel raak voor de Surinamer die de bal beheerst in de bovenhoek schoot. Een fraai doelpunt van de aanvaller.

Twente ging in de slotminuten nog op jacht naar de gelijkmaker, maar kon niets meer afdwingen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat FC Twente vijf thuisduels achter elkaar verliest.

