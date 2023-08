Jude Bellingham voegt zich bij Wesley Sneijder en Cristiano Ronaldo en wijst Real Madrid opnieuw de weg

De nog altijd slechts 20-jarige Bellingham ging na twee wedstrijden al aan kop van de topscorerslijst in La Liga. Nu voert hij de lijst aan met vier goals. Het lukte hiervoor slechts vier spelers in de clubgeschiedenis om in de eerste drie officiële optredens namens Real te scoren. Onder hen Cristiano Ronaldo, maar ook Nederlander Wesley Sneijder.

Bellingham kopte acht minuten voor tijd de enige treffer binnen. Bij een doorgekopte corner stond hij op de goede plek om doelman Ivan Villar in te palmen.

Bekijk de video hieronder.

Bij Real stond Kepa voor het eerst onder de lat in Madrileense dienst. De 28-jarige goalie kwam over van Chelsea om de afwezigheid van de geblesseerde Thibaut Courtois op te vangen.