Formule 1 nog jaren in Melbourne

Tot en met 2025 zijn beide partijen nog zeker aan elkaar verbonden, zo maakt het management van de koningsklasse bekend.

Op het circuit van Albert Park wordt sinds 1996 een Grand Prix verreden. Sindsdien is de race in Melbourne, met uitzondering van de edities tussen 2006 en 2010, ook altijd de seizoensopener geweest. Dat is ook in 2020 het geval. De eerste Grand Prix van het seizoen, en de 25e race op Albert Park, staat dan gepland voor 15 maart.