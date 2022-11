Directeur Thialf uit in brief aan Tweede Kamer ’zeer grote zorgen’ over voortbestaan

Het is zelfs niet zeker dat het huidige professionele schaatsseizoen in Heerenveen kan worden afgemaakt als compensatie vanuit de overheid uitblijft, stelt directeur Minne Dolstra. Ⓒ ANP/HH

IJsstadion Thialf heeft „zeer grote zorgen” over het voortbestaan van de schaatsbaan vanwege de hoge energiekosten. Het is zelfs niet zeker dat het huidige professionele schaatsseizoen in Heerenveen kan worden afgemaakt als compensatie vanuit de overheid uitblijft, stelt directeur Minne Dolstra in een brief aan de Tweede Kamer.