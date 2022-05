Sport Kort: Chelsea vreest dat Mateo Kovacic finale FA Cup mist

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Chelsea vreest dat Kovacic finale FA Cup mist

08:53 uur Trainer Thomas Tuchel van Chelsea vreest dat hij zaterdag op Wembley in de finale van de FA Cup tegen Liverpool geen beroep kan doen op Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder liep woensdag in de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd bij Leeds United een enkelblessure op door een grove tackle van Daniel James, die met rood van het veld moest.

Kovacic probeerde na een blessurebehandeling nog even door te spelen, maar moest zich al snel laten vervangen met een flinke zwelling op zijn dubbelgeklapte linkerenkel. „Hij heeft veel pijn”, zei Tuchel. „Ik ben een trainer en geen medisch expert, maar ik denk dat de kans heel klein is dat hij kan meedoen in de bekerfinale. Mateo vreest hetzelfde. Maar misschien gebeurt er een wonder, we proberen dat mogelijk te maken.” Kovacic is een vaste waarde bij de ’Blues’.

Chelsea zette met de winst op Leeds United een grote stap naar kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van Tuchel staat nu stevig op de derde plaats in de Premier League.

Chelsea en Liverpool stonden eind februari ook al tegenover elkaar in de finale van de League Cup, toen wonnen de ’Reds’ via strafschoppen.

Bucks wederom op voorsprong in play-offs NBA

07:53 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in de tweede ronde van de play-offs in de NBA wederom de leiding genomen. De Bucks wonnen het vijfde duel met Boston Celtics in de best-of-sevenserie met 110-107. De ploeg uit Milwaukee kan het vrijdag voor eigen publiek afmaken en de finale in het oosten bereiken.

De regerend kampioen van de NBA nam al twee keer de leiding in de serie tegen de Celtics, maar de ploeg uit Boston trok de stand steeds weer gelijk. Wedstrijd vijf in de TD Garden van Boston kende een spectaculair verloop. De thuisclub liep in het laatste kwart uit naar een voorsprong van 14 punten, maar onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo (40 punten en 11 rebounds) en Jrue Holiday (24 punten) trokken de Bucks de wedstrijd in de laatste minuten alsnog naar zich toe.

Memphis Grizzlies voorkwam in het westen uitschakeling door het vijfde duel met Golden State Warriors op overtuigende wijze te winnen: 134-95. De Grizzlies, die het moesten doen zonder hun geblesseerde sterspeler Ja Morant, brachten hun achterstand daarmee terug tot 3-2. De Warriors krijgen vrijdag in San Francisco hun tweede kans om de finale te halen.

Jokic voor tweede jaar op rij MVP van NBA

07:15 uur De Servische basketballer Nikola Jokic is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA. De 27-jarige center van Denver Nuggets kreeg met afstand de meeste stemmen in een verkiezing onder sportverslaggevers. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) uit Kameroen eindigde als tweede, de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) werd derde.

Jokic tekende in de reguliere competitie voor gemiddeld ruim 27 punten, bijna 14 rebounds en 8 assists per wedstrijd. De Nuggets eindigden op de zesde plaats in het westen en kwalificeerden zich rechtstreeks voor de play-offs, maar daarin was Golden State Warriors in de eerste ronde te sterk (4-1).

Jokic werd thuis in de Servische plaats Sombor verrast met de MVP-prijs na een rondje paardrijden, zo is op videobeelden te zien. In het bijzijn van familie en vrienden ontving hij de kristallen trofee. Jokic is de dertiende basketballer die twee jaar achter elkaar werd gekozen tot MVP. Antetokounmpo kreeg de prestigieuze prijs in 2019 en 2020 en ook onder anderen Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James en Stephen Curry werden meerdere jaren achter elkaar gekozen tot meest waardevolle speler van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

