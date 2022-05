Sport Kort: Liverpool mist Fabinho in finale FA Cup tegen Chelsea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Strengere aanpak hooligans in Belgisch voetbal

19.40 uur: Het Belgisch voetbal maakt werk van het weren van relschoppers uit de stadions. Er komt meer geld beschikbaar voor het opleiden van beveiligers, stadionverboden mogen niet meer worden omzeild en bovenal moet er strenger worden gestraft bij racisme, het gooien van vuurwerk en supportersgeweld.

De hoogste divisie Pro League en de Belgische voetbalbond hebben samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken het actieplan ’Samen voor veilig voetbal’ opgesteld. Aanleiding is het toegenomen supportersgeweld in het voetbal. „Veiligheid is een absolute prioriteit voor ons en onze clubs”, zei algemeen directeur van de Pro League Lorin Parys. „Willen we voetbal doen groeien en nieuwe fans verwelkomen in onze stadions, dan is een veilige wedstrijdbeleving het startpunt.”

Een van de maatregelen is strenger straffen bij wangedrag. Relschoppers kunnen een stadionverbod tot 10 jaar krijgen en wanneer een hooligan in herhaling vervalt, kan hij levenslang uit een stadion worden geweerd. Ook willen de partijen voorkomen dat hooligans met een stadionverbod alsnog het stadion weten binnen te komen. Om die reden worden kaartjes alleen aan individueel geïdentificeerde personen gekoppeld. Ook zetten de bond, de Pro League en de overheid in op het sneller straffen van overtreders.

Liverpool mist Fabinho in finale FA Cup tegen Chelsea

19.39 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp kan voor de finale van de FA Cup tegen Chelsea van zaterdag geen beroep doen op Fabinho. De middenvelder raakte eerder deze week geblesseerd in het met 2-1-gewonnen duel met Aston Villa en viel toen uit.

De Braziliaan heeft last van een spierblessure. Hij kan waarschijnlijk terugkeren voor de finale van de Champions League tegen Real Madrid. „Er is een goede kans dat hij terug is, niet dit weekend, maar daarna ergens”, zei Klopp.

De finale van de FA Cup wordt zaterdagmiddag gespeeld op Wembley.

Mir boos en Rins verdrietig om vertrek Suzuki uit MotoGP

18.38 uur: Motorracer Joan Mir heeft boos gereageerd op het besluit van Suzuki om aan het einde van dit seizoen de MotoGP te verlaten. „Ik ben vooral heel erg boos op degene die dit besluit heeft genomen”, zei de Spanjaard, die in 2020 op een Suzuki de wereldtitel veroverde. „Het team is zo geweldig. Het is een bijzonder team waar bijzondere mensen werken. Dit speciale team hoort thuis in de MotoGP”, zei Mir in Le Mans, waar komend weekeinde de Grote Prijs van Frankrijk wordt verreden.

Zijn teamgenoot Alex Rins reageerde zelfs geschokt. „Ik heb zitten huilen toen het me werd verteld. Ik heb vanaf 2017 alles gegeven voor dit team en we hebben er alles aan gedaan een motor te bouwen die races kan winnen. Ik vind het vooral ook heel erg voor de medewerkers van het fabrieksteam”, aldus Rins.

Suzuki kondigde aan het contract met WK-promotor Dorna, dat doorloopt tot 2026, aan het einde van dit jaar al te willen beëindigen. De Japanners willen de belangrijkste klasse van de motorsport verlaten vanwege „de huidige economische situatie” en de noodzaak om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Suzuki verliet de MotoGP al eens in 2011, maar keerde vier jaar later terug in de koningsklasse.

Mir gaf aan dat zijn zaakwaarnemer in gesprek is met Honda. Hij zou volgend seizoen de overstap maken naar het team van zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez. De toekomst van Rins na dit seizoen is ongewis.

Triatlete Kingma opent seizoen met ambities in Yokohama

16.52 uur: Triatlete Maya Kingma opent haar seizoen zaterdag ver weg in het Japanse Yokohama. De nummer 11 van de Olympische Spelen in Tokio mikt op een hoge eindklassering in de eerste race van dit jaar uit de WK-series. Vorig jaar eindigde de 26-jarige triatlete in Yokohama als derde en behaalde ze haar eerste podiumplaats.

„Het is heel leuk om weer terug te zijn, maar ik zie mezelf zeker niet automatisch als een podiumfavoriet”, zegt Kingma. „Het is een nieuw seizoen, een andere wedstrijd, dus het kan zomaar anders lopen dan vorig jaar. Het zou mooi zijn als ik weer de top 10 kan halen.”

De triatlete uit Breda heeft de wedstrijden uit de WK-series weer als speerpunt. Vorig jaar won ze de hoog aangeschreven race in Leeds en eindigde ze als vierde in het kampioenschap. „Het hoofddoel dit seizoen is om mezelf weer een beetje te verbeteren en goede races neer te zetten. Als dat lukt, volgt er vanzelf ook een goed eindresultaat.”

Kingma heeft afgelopen winter goed getraind, zegt ze. „Ik heb in Koen de Haan een nieuwe trainer gevonden, maar veel grote veranderingen zijn er niet ten opzichte van vorig jaar. Ik maak veel uren op de fiets en ben nog steeds voorzichtig met lopen om blessures te voorkomen”, aldus de triatlete, die in maart indruk maakte door de Stevensloop in Nijmegen te winnen in een scherpe tijd van 32.39 minuten over 10 kilometer.

De WK-race in Yokohama gaat over de olympische afstand van 1,5 kilometer zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen. Rachel Klamer, de nummer 4 van de Olympische Spelen, slaat de wedstrijd in Japan over. Barbara de Koning (19) maakt haar debuut bij de elitevrouwen.

Voetbalster Kerkdijk keert terug bij FC Twente

16.51 uur: Voetbalster Danique Kerkdijk speelt komend seizoen weer bij FC Twente. De 26-jarige verdedigster keert terug bij de club uit Enschede na enkele jaren bij Bristol City en Brighton & Hove Albion in de Engelse competitie. Kerkdijk kwam daarvoor van 2012 tot en met 2017 al uit voor FC Twente.

De verdedigster kwam 18 keer uit voor Oranje. Ze maakte deel uit van het Nederlands elftal dat tweede werd op het WK van 2019.

„De afgelopen vijf jaar heb ik mij als persoon en als voetbalster goed kunnen ontwikkelen in Engeland. In die jaren heb ik ook veel dingen gemist zoals tijd doorbrengen met familie en vrienden”, laat Kerkdijk weten. „Voetbal is hartstikke leuk, maar ik wil ook graag dicht bij hen zijn. Dat is een van de belangrijkste reden om weer in Nederland te gaan spelen. Bij FC Twente heb ik het altijd naar mijn zin gehad en mooie successen mogen behalen. Het was daarom geen moeilijke keuze om weer voor deze club te gaan spelen.”

Wereldkampioen Alaphilippe volledig hersteld van klaplong na zware valpartij

14.59 uur: Julian Alaphilippe is volledig hersteld van de klaplong die hij drie weken geleden opliep bij een zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik en heeft de training hervat. Dat meldt zijn team Quick-Step Alpha Vinyl Team.

De Franse wereldkampioen maakte in Luik-Bastenaken-Luik een akelige val. Daarbij brak hij twee ribben en zijn schouderblad en liep hij een klaplong op. Bijkomende onderzoeken in het ziekenhuis van Herentals hebben woensdag duidelijk gemaakt dat de klaplong van Alaphilippe alvast volledig hersteld is. „Hij heeft de lichte training op de rollen hervat”, voegt zijn team daar nog aan toe. Dat is alvast goed nieuws met het oog op zijn deelname aan de Tour de France. „We blijven zijn gezondheidstoestand opvolgen vooraleer een beslissing over zijn programma en zijn terugkeer in de koers zal worden genomen.”

Tennissers openen groepsfase Daviscup tegen Kazachstan

14.43 uur: De Nederlandse tennissers beginnen de groepsfase van de Daviscup Finals tegen Kazachstan. Dat blijkt uit het speelschema dat donderdag is geopenbaard. Eerder was al bekend dat het team onder leiding van captain Paul Haarhuis het behalve tegen Kazachstan ook opneemt tegen de tennissers van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De poule is ondergebracht in Glasgow.

Kazachstan, het laagst ingeschaald van de drie tegenstanders, is op dinsdag 13 september de eerste tegenstander. Drie dagen later volgt het duel met de Britten, een dag later is de VS de laatste tegenstander. De eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich voor de knock-outfase, eind november in het Spaanse Málaga.

Eerstvolgende edities WK rugby in Australië en VS

13.40 uur: Het wereldkampioenschap rugby wordt in 2027 in Australië gehouden. In 2031 zijn de Verenigde Staten Amerika gastheer van het vierjaarlijkse toernooi. Dat maakte de internationale rugbybond donderdag bekend. Beide landen zijn ook gastheer van het WK voor vrouwen; Australië organiseert dat toernooi in 2029, de VS doen dat in 2033.

Engeland organiseert in 2025 het WK rugby voor vrouwen, meldt de internationale bond. Het eerstvolgende WK voor vrouwen vindt in oktober dit jaar plaats in Nieuw-Zeeland. Dat toernooi zou oorspronkelijk al in 2021 plaatsvinden, maar werd vanwege de coronapandemie een jaar opgeschoven.

Het eerstvolgende WK voor mannen vindt in 2023 plaats in Frankrijk. Dat land kreeg in 2017 de voorkeur boven Ierland en Zuid-Afrika dat volgend jaar de wereldtitel verdedigt.

Overleg sportinstanties moet bewegen stimuleren

13.14 uur: NOC*NSF zet met een nieuw sectoroverleg in op het stimuleren van sport en sportief bewegen voor alle Nederlanders. Met het overleg wil de sportkoepel de waarde van sport en sportief bewegen verzilveren en de maatschappelijke impact verhogen. Naast de sportkoepel zijn ook voetbalbond KNVB, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) en de Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSB) betrokken als vaste deelnemers aan het overleg. Dit najaar volgen concrete plannen.

In de sportsector zijn zo’n 40.000 sportaanbieders (waaronder verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties actief. Hoewel samenwerking op veel vlakken vanzelfsprekend is, ontbreekt een overkoepelende strategische agenda, zo schrijft NOC*NSF.

„Dit sectoroverleg biedt precies wat er nodig is voor effectieve samenwerking”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. Met het sectoroverleg wil de sportkoepel „pragmatisch en doelgericht gezamenlijk de impact van de sector versterken.”

Lodewijk Klootwijk, directeur van POS, is van mening dat met de oprichting van het sectoroverleg een belangrijke stap wordt gezet om „de versnippering van de sport om te zetten in een sterke samenwerking en lobby op basis van een gezamenlijke agenda voor sport in Nederland.”

Suzuki wil MotoGP na dit seizoen verlaten

11:50 uur Suzuki wil de MotoGP na dit seizoen verlaten. De Japanse fabrikant praat met WK-organisator Dorna over ontbinding van het contract, dat doorloopt tot eind 2026. Suzuki leverde twee jaar geleden met de Spaanse motorcoureur Joan Mir de wereldkampioen in de MotoGP en won dat jaar ook het WK-klassement bij de teams.

De Japanners willen de belangrijkste klasse van de motorsport verlaten vanwege „de huidige economische situatie” en de noodzaak om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Suzuki gaat het budget voor de sport daarom drastisch terugschroeven. „We moeten ons concentreren op de grote veranderingen waarmee de automobielwereld in deze jaren wordt geconfronteerd.”

Suzuki verliet de MotoGP eind 2011, maar keerde vier jaar later terug in de koningsklasse. De Spanjaarden Mir en Álex Rins vormen dit seizoen het rijdersduo van het team. Rins staat op de vierde plaats in het WK, Mir neemt de zesde plek in. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo (Yamaha) voert de WK-stand aan. De Fransman rijdt komend weekeinde zijn thuisrace op het circuit van Le Mans.

Vitesse weert tientallen fans uit stadion vanwege rookbommen

10:51 uur Vitesse heeft bijna veertig supporters een stadionverbod opgelegd vanwege het afsteken van rookbommen. De thuiswedstrijd zondag tegen sc Heerenveen (1-2) moest na een kwartier tijdelijk worden stilgelegd, omdat achter een van de doelen flinke rookontwikkeling ontstond. Eén rookbom werd zelfs op het veld gegooid.

„Terwijl de zwart-grijze rook opstijgt op de Zuid-tribune, denkt 99,9 procent van de mensen in Gelredome precies hetzelfde: daar gaan we weer, wat een ellende”, schrijft Vitesse op de website.

Twee toeschouwers werden gearresteerd omdat ze twee stewards hadden mishandeld. „Het moge duidelijk zijn dat dit volstrekt onacceptabel is en nóóit mag gebeuren”, aldus Vitesse, dat stadionverboden oplegde aan de supporters die (mede) verantwoordelijk waren voor de vuurwerkactie. In totaal heeft de Arnhemse club dit seizoen al ruim honderd fans een stadionverbod gegeven. Vitesse probeert de financiële schade te verhalen op de daders.

„Het zijn harde maatregelen, waar we absoluut niet trots op zijn, maar die voor de terugkeer naar een veilig en sfeervol stadion wel noodzakelijk zijn. Het moet stoppen dat kleine groepen ’supporters’ het verpesten voor de rest”, aldus de nummer 6 van de Eredivisie.

PSV haalt ook voetbalster Worm terug naar Nederland

10:00 uur PSV haalt na Inessa Kaagman ook Siri Worm terug naar de Nederlandse voetbalvelden. De 30-jarige Worm komt transfervrij over van de Duitse club Eintracht Frankfurt. De verdedigster ondertekende een contract voor twee jaar in Eindhoven.

„Ik ben blij om terug te keren naar Nederland”, zegt Worm, die 41 interlands voor Oranje heeft gespeeld. „Een buitenlands avontuur stond hoog op mijn lijstje en heeft me ontzettend veel gebracht. Met leerzame en mooie ervaringen keer ik nu terug en hoop ik van waarde te kunnen zijn voor PSV. De ambities zijn groot en daar houd ik van.”

Worm voetbalde eerder voor FC Twente en de Engelse clubs Everton en Tottenham Hotspur. PSV maakte eerder deze week al de komst van Kaagman bekend. De 26-jarige middenveldster, twaalfvoudig international van Oranje, komt over van de Engelse club Brighton & Hove Albion. PSV versterkt zich voor volgend seizoen ook met Kika van Es. De Oranje-international speelt nu nog voor FC Twente.

PSV gaat dit seizoen op de derde plaats eindigen in de Eredivisie Vrouwen. FC Twente verdedigt in de laatste twee speelrondes van de competitie een voorsprong van 3 punten op Ajax. Zaterdag neemt de titelverdediger het op tegen PSV, Ajax speelt tegen Feyenoord.

Chelsea vreest dat Kovacic finale FA Cup mist

08:53 uur Trainer Thomas Tuchel van Chelsea vreest dat hij zaterdag op Wembley in de finale van de FA Cup tegen Liverpool geen beroep kan doen op Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder liep woensdag in de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd bij Leeds United een enkelblessure op door een grove tackle van Daniel James, die met rood van het veld moest.

Kovacic probeerde na een blessurebehandeling nog even door te spelen, maar moest zich al snel laten vervangen met een flinke zwelling op zijn dubbelgeklapte linkerenkel. „Hij heeft veel pijn”, zei Tuchel. „Ik ben een trainer en geen medisch expert, maar ik denk dat de kans heel klein is dat hij kan meedoen in de bekerfinale. Mateo vreest hetzelfde. Maar misschien gebeurt er een wonder, we proberen dat mogelijk te maken.” Kovacic is een vaste waarde bij de ’Blues’.

Chelsea zette met de winst op Leeds United een grote stap naar kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van Tuchel staat nu stevig op de derde plaats in de Premier League.

Chelsea en Liverpool stonden eind februari ook al tegenover elkaar in de finale van de League Cup, toen wonnen de ’Reds’ via strafschoppen.

Bucks wederom op voorsprong in play-offs NBA

07:53 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in de tweede ronde van de play-offs in de NBA wederom de leiding genomen. De Bucks wonnen het vijfde duel met Boston Celtics in de best-of-sevenserie met 110-107. De ploeg uit Milwaukee kan het vrijdag voor eigen publiek afmaken en de finale in het oosten bereiken.

De regerend kampioen van de NBA nam al twee keer de leiding in de serie tegen de Celtics, maar de ploeg uit Boston trok de stand steeds weer gelijk. Wedstrijd vijf in de TD Garden van Boston kende een spectaculair verloop. De thuisclub liep in het laatste kwart uit naar een voorsprong van 14 punten, maar onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo (40 punten en 11 rebounds) en Jrue Holiday (24 punten) trokken de Bucks de wedstrijd in de laatste minuten alsnog naar zich toe.

Memphis Grizzlies voorkwam in het westen uitschakeling door het vijfde duel met Golden State Warriors op overtuigende wijze te winnen: 134-95. De Grizzlies, die het moesten doen zonder hun geblesseerde sterspeler Ja Morant, brachten hun achterstand daarmee terug tot 3-2. De Warriors krijgen vrijdag in San Francisco hun tweede kans om de finale te halen.

Jokic voor tweede jaar op rij MVP van NBA

07:15 uur De Servische basketballer Nikola Jokic is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA. De 27-jarige center van Denver Nuggets kreeg met afstand de meeste stemmen in een verkiezing onder sportverslaggevers. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) uit Kameroen eindigde als tweede, de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) werd derde.

Jokic tekende in de reguliere competitie voor gemiddeld ruim 27 punten, bijna 14 rebounds en 8 assists per wedstrijd. De Nuggets eindigden op de zesde plaats in het westen en kwalificeerden zich rechtstreeks voor de play-offs, maar daarin was Golden State Warriors in de eerste ronde te sterk (4-1).

Jokic werd thuis in de Servische plaats Sombor verrast met de MVP-prijs na een rondje paardrijden, zo is op videobeelden te zien. In het bijzijn van familie en vrienden ontving hij de kristallen trofee. Jokic is de dertiende basketballer die twee jaar achter elkaar werd gekozen tot MVP. Antetokounmpo kreeg de prestigieuze prijs in 2019 en 2020 en ook onder anderen Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James en Stephen Curry werden meerdere jaren achter elkaar gekozen tot meest waardevolle speler van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

