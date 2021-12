Premium Het beste van De Telegraaf

Vangelis Pavlidis: miskoop of slachtoffer van verkeerde scouting en tactiek?

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De Griekse spits Vangelis Pavlidis heeft zijn draai nog niet gevonden bij AZ. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Zijn zinnenprikkelende doelpunt tegen Fortuna Sittard in dienst van Willem II ging deze week opnieuw de wereld over. Als spits van AZ kan Vangelis Pavlidis echter zelden de hooggespannen verwachtingen waarmaken. Is de 23-jarige Griek een faliekante miskoop of het slachtoffer van verkeerde scouting en falende tactiek? De trainer zondag na Vitesse-uit: „Boadu had er vanavond wel twee of drie gemaakt.”